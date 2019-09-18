Türkiye'de Fintech Ekosistemi

18.09.2019 20:32

KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı Sinem Cantürk, Türkiye fintech ekosisteminin güncel görünümünü Wise TV ile paylaştı.

Cantürk, Türkiye'nin fintech konusunda dünyayı yakaladığını fakat her alanda teknolojinin aynı düzeyde olmadığını ifade etti. Türkiye'de fintech pazarında özellikle ödeme sistemleri, elektronik para sistemlerinin ön plana çıktığını belirtti. Bu teknolojilerin gelişmesinde Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'nun payının büyük olduğunu dile getiren Cantürk; "Doğru zamanda, doğru regülasyonlarla pazarı diğer alanlarda da geliştirebileceğimizi öngörüyoruz" diye konuştu.