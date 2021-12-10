Türkiye'de Feminist Akademi Kuruldu - Haberler
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Türkiye'de Feminist Akademi Kuruldu

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) bünyesinde Ankara'da kurulan Feminist Akademi ile toplumsal cinsiyete duyarlı veri üretilerek, bu alandaki eksikliklerin giderilmesi hedefleniyor.

ANKARA (DailyMotion.com) - Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) bünyesinde Ankara'da kurulan Feminist Akademi ile toplumsal cinsiyete duyarlı veri üretilerek, bu alandaki eksikliklerin giderilmesi hedefleniyor

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 Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 522 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 522 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.

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