Türkiye'de Feminist Akademi Kuruldu
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) bünyesinde Ankara'da kurulan Feminist Akademi ile toplumsal cinsiyete duyarlı veri üretilerek, bu alandaki eksikliklerin giderilmesi hedefleniyor.
ANKARA (DailyMotion.com) - Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) bünyesinde Ankara'da kurulan Feminist Akademi ile toplumsal cinsiyete duyarlı veri üretilerek, bu alandaki eksikliklerin giderilmesi hedefleniyor
Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 696 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 522 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.
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