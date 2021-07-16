Türkiye'de eylem planlayan 2 PKK'lıya MİT operasyonu

IRAK'ın kuzeyinde, eylem için Türkiye'ye patlayıcı madde göndermeye çalışan PKK'lı teröristler Emrah Yıldızer ve Barış Soydan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

IRAK'ın kuzeyinde, eylem için Türkiye'ye patlayıcı madde göndermeye çalışan PKK'lı teröristler Emrah Yıldızer ve Barış Soydan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terörü kaynağında yok etme prensibi ile terörle mücadelede hedef odaklı çalışmalara yoğunlaşan MİT, örgüt kadrolarını sınır ötesinde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, örgütün sözde üst yönetimi tarafından metropollerde sansasyonel eylem gerçekleştirilmesi talimatı doğrultusunda, 'Dewran Gilidax' kod adlı Emrah Yıldızer ve 'Andok Oramar' kod adlı Barış Soydan'ın hazırlık içinde olduğu tespit edildi. Yerel istihbarat ağı sayesinde yerleri belirlenen 2 terörist, anbean takip edilerek, operasyon için uygun şart ve koşulların oluşması beklendi. 2 terörist, 4 Nisan'da, ürettikleri patlayıcıları Türkiye'ye göndermeye çalıştıkları sırada Irak'ın kuzeyindeki Duhok kırsalında, beraberlerinde hazırladıkları patlayıcılarla birlikte hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

METROPOLLERDE EYLEM TALİMATI MİT'in sözde üst düzey PKK yöneticilerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar nedeniyle PKK'nın sözde komuta kademesi ile eylemci kadrolar arasında büyük irtibat sıkıntısı yaşanıyor. Operasyonlar nedeniyle saklanmak zorunda kalan üst düzey örgüt mensupları, kadrolar üzerinde hakimiyetini gün geçtikçe kaybediyor. Irak'ta örgütün yaşadığı lojistik sıkıntısı, kadrolarda kopmaya neden olduğu gibi örgütü eylem yapamaz hale getirdi. Kadrolar üzerindeki nüfuzunu korumak isteyen ancak güvenli mağaralar dışına adım atamayan üst düzey örgüt mensuplarının, örgüt varlığının devam ettiğini kanıtlamak amacıyla metropollerde eylem yapılması talimatı verdiği belirtildi. Teröristler Emrah Yıldızer ve Barış Soydan'ın ürettiği patlayıcıların da söz konusu eylemlerde kullanılmasının planlandığı belirlendi.PATLAYICI VE SABOTAJ EĞİTİMLERİ ALMIŞ

PKK'nın yurt içi kollarından YDG-H içinde yer aldıktan sonra Türkiye'den kaçarak terör faaliyetlerini Suriye'ye taşıyan Emrah Yıldızer'in, 2018 yılında Irak alanına geçtiği belirtildi. PKK'nın Türkiye'ye yönelik eylemlerini planlayan sözde özel güç unsurları içinde patlayıcı ve sabotaj eğitimleri alan terörist Yıldızer'in, eylem gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye aktarılması planlanan örgüt mensuplarının lojistik ihtiyaçlarının temininden sorumlu olduğu belirlendi. PKK'nın sabotaj uzmanlarından olan terörist Barış Soydan'ın ise eylem için Yıldızer tarafından özel olarak seçildiği saptandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı