Türkiye'de Evlilik Programları Sonlandırılınca Çareyi Rusya'daki Evlilik Programında Aradı

İzmirli ve inşaat sektöründe çalıştığını belirten Mehmet isimli Türk genci Rusya'da "Davay pojenimsya" (hadi evlenelim) isimli evlilik programına katılarak kendisine uygun eşi seçmeye çalıştı.

İzmir'de yaşayan ve yine bir Türk vatandaşı ile evli olan bir Rus bayandan öğrendiği Rusça ile televizyon programına başvuran ve onunla birlikte katılarak kendisi için uygun eş aradığını söyleyen Mehmet, önce imkanlarını sıralayıp arabasını evini göstererek stüdyoya gelen üç Rus bayan arasından evleneceği kişiyi seçmeye çalıştı.

Programın başında sunucu, Roza isimli öğretmene, "Neden öğrencin için bunu yaptın, yoksa aranızda birşey mi var" sorusu karşısında kendisinin de bir Türk ile evli olduğunu ve 10 yaşında da bir kızları olduğunu söyledi. Sunucunun "Eşiniz size nasıl izin verdi, öğrenciniz ile birlikte tek başınıza seyahat etmenize" sorusuna ise onbir yıllık evlilikleri olduğunu ve eşi ile aralarında güven problemi olmadığını belirtti.

Mehmet, programın başında sunuculara çiçek ve baklava hediye ederken, gelin adayları Türk erkeklerinin genelde çiçek hediye etmediklerini söylediler.

Mehmet'in Rusça öğretmeni stüdyodaki "Neden Türk kızı değil de Rus kızı ile evlenmek istiyor?" sorusu üzerine Türkiyede ilişkilerin zor olduğunu ve ailelerin çoğu zaman ilişkilere karıştığını ve bu yüzden zorluk yaşadıklarını söyledi.

Roza, "Türklerin kendi gelenekleri var, aileler ilişkilere çok karışıyor, benim bir arkadaşım iki kere nişanını attı. Ailesi evlendikten sonra 'bu evde yaşayacaksın, maaşını bana vereceksin' gibi şeyler söyledi ve bunu kayınvalidesi söylemişti. 'Araba alacaksan modelini biz seçeceğiz' gibi şeyler söylüyorlardı" dedi.

Sunucu, Türkiye'de bir kız ile el ele tutuşunca evlenilmesi gerektiğini ve boşandıklarında karısının çok şey talep ettiğini belirtti. Sunucular ayrılmaları halinde ne yapacağını sordu, Mehmet evini vereceğini söyledi.

Gelin adaylarından Nadejda 19 yaşında, güzellik salonunda yönetici. 23 yaşındaki Alesya modellik yapıyor ve ekonomi okuyor. Mehmet için ayrıca sürpriz olarak Türk kahvesi yaptı. Diğer gelin adayı 22 yaşındaki Anastasiya ise turizm ile ilgilendiğini ve Türkiye'nin ikinci vatanı olduğunu söyledi. Türkiye'yi ve Türk insanlarını çok sevdiğini belirtti.

Mehmet, programda ikinci aday Alesya'yı seçti, çok güzel ve sakin olduğunu söyledi.

Görüntü dökümü:

- Evlilik programından görüntüler - Moskova