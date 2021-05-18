Türkiye'de evlerde oyun konsolu bulunma oranı: Kaç evde PS veya Xbox
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Türkiye'de evlerde oyun konsolu bulunma oranı: Kaç evde PS veya Xbox

Türkiye'de evlerde oyun konsolu bulunma oranı: Kaç evde PS veya Xbox
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Ülkemizde hane başına yüzde kaç oyun konsolu oranı düşüyor daha önce hiç bakmışmıydınız? İşte Türkiye'de hane başına oyun konsolu bulunma oranı ve diğerleri. Detaylar haberimizde

Türkiye'de hanelerde bilişim teknolojileri oranı başlığı altında yayınlanan2020 verileri doğrultusunda oyun konsolu %5.5 ile sonuncu sırada kendi yer buldu. Başka neler var gelin hep birlikte göz atalım.

Oyun konsolları %5.5 ile sonuncu sırada yerini alırken 1.sırada süpriz olmayan bir şekilde Cep telefonu/akıllı telefon %99.4 oranıyla yerini aldı.

2. sırada Taşınabilir bilgisayar %36,4 ile yerini alırken 3.sırada ise %22 ile Tablet bilgisayarlar var.

4.sırada %20,2 ile sabit hatlı telefonlar olurken 5.sırada ise %18.5 ile Dijital fotoğraf makinesi yerini alıyor.

6.sırada%17,8 ile DVD/ VCD/ DivX oynatıcı ile yerini alırken 7.sırada ise %16,7 ile Masaüstü bilgisayar yerini aldı.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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