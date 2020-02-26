Türkiye'de evlenenler azaldı, boşananlar arttı; Boşanmalarda İzmir, evlenmelerde Aksaray lider
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Türkiye'de evlenenler azaldı, boşananlar arttı; Boşanmalarda İzmir, evlenmelerde Aksaray lider

Türkiye'de evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı, boşanmalarda İzmir, evlenmelerde Aksaray lider.

26.02.2020 13:31 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:31
Türkiye'de evlenenler azaldı, boşananlar arttı; Boşanmalarda İzmir, evlenmelerde Aksaray lider

'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de 2019 yılında evlenmeler yüzde 2.3 azalırken, boşanmalarda yüzde 8 oranında büyük bir artış görüldü.


TÜİK, geçtiğimiz sene evlenen çift sayısını 541 bin 424, boşanan çift sayısını ise 155 bin 47 olarak açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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