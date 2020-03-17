Türkiye'de etanol arzında sıkıntı yaşanmayacak - KONYA Benzin türlerine etanol harmanlanması zorunluluğunun 3 ay askıya alınmasıyla 84 milyon litre ile Türkiye'nin en büyük üreticisi olan Konya Şeker, bu kapasitesinin tamamını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanılan dezenfektan ve kolonya üretimi için ayırdı.

Benzin türlerine etanol harmanlanması zorunluluğunun 3 ay askıya alınmasıyla 84 milyon litre ile Türkiye'nin en büyük üreticisi olan Konya Şeker, bu kapasitesinin tamamını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanılan dezenfektan ve kolonya üretimi için ayırdı.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele için ülkelerin etanol ihtiyacının arttığını söyledi.

Bu yüzden ülkelerin etanol bulmakta zorlandığını dile getiren Konuk, şöyle konuştu:

"Son günlerde kolonya ve dezenfektan ürünlere yoğun talep olduğu için fiyatlarda dalgalanmalar yaşandı. Bazı yerlerde kolonya bulunamadığına dair haberler geldi. Ancak milletimiz de kozmetik ve kimya sanayicilerimiz de kolonya imalatçılarımız da müsterih olsun. İhtiyaca yetecek kadar etil alkolümüz yani etanolümüz var. Normal zamanlara göre kolonyaya ve dezenfektan ürünlerine olan talep 10-15 kat artsa bile etil alkol arzında sıkıntı yaşanmaz."

"Türkiye'nin etanol ihtiyacının yüzde 56'sını karşılıyoruz"

Konuk, etanolde herhangi bir arz sıkıntısının olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Konya Şeker olarak 2012 yılından bu yana Türkiye'nin etanol ihtiyacının yüzde 56'sını karşılıyoruz. Yıllık 84 milyon litre etanol yani etil alkol üretiyoruz. Rafineri ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin benzin türlerine yüzde 3 etanol harmanlama zorunluluğunun 3 ay askıya alınmasıyla bu üretimimizin tamamını dezenfektan ve kolonya için ayırdık. Bunun yanında kozmetik ve kimya sanayisinin ihtiyacı da sorunsuz karşılanacak."

Son zamanlarda ani talep artışından dolayı etanol arzında kısa süreli daralma olduğunu ifade eden Konuk, bu durumun taşımadan kaynaklandığını ve birkaç gün içerisinde çözüleceğini vurguladı.

"Ülkemizi hiç kimseye muhtaç etmeyeceğiz"

Konuk, artan talebin karşılanacağını ve bu yüzden vatandaşların müsterih olması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Her şey illa para ve ticaret değil. Ülkemiz rahat etsin diye bu zamana kadar benzine karıştırılması için sağladığımız etanolü koronavirüsten dolayı artan talebe ayırdık. Ülke insanımızın sağlığı söz konusu ise gerisi tamamen teferruattır. Bu anlayışla vatandaşlarımız rahat etsin. Çünkü piyasaya arz edeceğimiz etil alkole de ve bunu üretecek ham maddeye de çok şükür fazlasıyla sahibiz. Bu konuda ülkemizi hiç kimseye muhtaç etmeyeceğiz. Herhangi bir sorunumuz yok. Hiç kimse dışarıdan ve içeriden panik alımlar yapmasın."

"Etil alkol satan yok"

Dünya Sağlık Örgütünün koronavirüsü küresel salgın ilan etmesinden bu yana uluslararası pazarlarda etil alkol bulunamadığını belirten Konuk, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün 2-3 katını ödemeye razı olsak bile maalesef etil alkol bulamayacaktık. Etil alkol üretiminin ham maddesi melas da bulunmuyor. Melasın fiyatı 1 ay öncesine göre 2 katından fazla artmasına rağmen, kimse melasını kimseye vermiyor. Etil alkole uluslararası pazarlarda 2 bin 500 dolar verenler olmasına rağmen etil alkol satan yok. Çünkü her ülkenin buna ihtiyacı var. Şeker sanayisi olmayan dolayısıyla pancar veya kamıştan melas üretimi yapılmayan ya da tahıllardan etanol üretecek altyapıyı kurmayan ülkeler bugün hijyen, dezenfektan konusunda en şanssız ve sıkıntılı ülkelerdir."

Kaynak: AA