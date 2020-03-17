Türkiye'de etanol arzında sıkıntı yaşanmayacak Benzin türlerine etanol harmanlanması zorunluluğunun 3 ay askıya alınmasıyla 84 milyon litre ile Türkiye'nin en büyük üreticisi olan Konya Şeker, kapasitesinin tamamını dezenfektan ve kolonya üretimi için ayırdı.

Benzin türlerine etanol harmanlanması zorunluluğunun 3 ay askıya alınmasıyla 84 milyon litre ile Türkiye'nin en büyük üreticisi olan Konya Şeker, kapasitesinin tamamını dezenfektan ve kolonya üretimi için ayırdı. Kaynak: Dunya.com