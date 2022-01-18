"Türkiye'de Enflasyon Daha da Yükselecek" - Haberler
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"Türkiye'de Enflasyon Daha da Yükselecek"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Türkiye yeni yıla elektrikten ulaşıma bir dizi zamla başladı.

Türkiye yeni yıla elektrikten ulaşıma bir dizi zamla başladı. Enflasyon son yılların zirvesinde. VOA Türkçe'ye konuşan ekonomi uzmanları önümüzdeki birkaç ayda enflasyonun daha da yükseleceği öngörüsünde bulundu

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Enflasyon, Ekonomi, Türkiye, Güncel, Haber

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