"Türkiye'de Enflasyon Daha da Yükselecek"

Türkiye yeni yıla elektrikten ulaşıma bir dizi zamla başladı. Enflasyon son yılların zirvesinde. VOA Türkçe'ye konuşan ekonomi uzmanları önümüzdeki birkaç ayda enflasyonun daha da yükseleceği öngörüsünde bulundu

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