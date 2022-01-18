"Türkiye'de Enflasyon Daha da Yükselecek"
Türkiye yeni yıla elektrikten ulaşıma bir dizi zamla başladı.
Türkiye yeni yıla elektrikten ulaşıma bir dizi zamla başladı. Enflasyon son yılların zirvesinde. VOA Türkçe'ye konuşan ekonomi uzmanları önümüzdeki birkaç ayda enflasyonun daha da yükseleceği öngörüsünde bulundu
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk meclisinde yaptığı konuşmasında, "Türkiye ile Arnavutluk el ele verdiğinde Allah'ın izniyle üstesinden...
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'ne hitap etti Açıklaması
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