Türkiye'de En Fazla 2 Çocuk İsteniyor

TÜİK Dünya Nüfus Günü 2017 verilerine göre ülkede en fazla istenen ideal çocuk sayısı yüzde 32 ile iki çocuk oldu.

Türkiye'de En Fazla 2 Çocuk İsteniyor

TÜİK Dünya Nüfus Günü 2017 verilerine göre ülkede en fazla istenen ideal çocuk sayısı yüzde 32 ile iki çocuk oldu.

Kaynak: Dunya.com