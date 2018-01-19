Türkiye'de En Çok Nikah Şahinbey'de Kıyılıyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğunun 2017 yılında 6 bin 890 çiftin nikahının kıyarak Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediye olduklarını ifade etti.

Şahinbey İlçesinde 6 bin 890 çift Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğunda yuva kurmak için evet dedi. 2017 yılında nikah kıyılan en yoğun gün ise 07.07.2017 tarihi olarak ön plana çıktı.

"Nikah kıyımında birinciyiz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğunda iki çiftin nikahını kıydıktan sonra yaptığı açıklamada, sadece Şahinbey bölgesindeki vatandaşların değil yabancı vatandaşların da nikahlarını kıydıklarını hatırlatarak, "2017 yılı içerisinde kıydığımız nikah sayısı 6 bin 890. Bu çok ciddi bir rakam. Sadece Şahinbeyli çiftlerimizin değil, aynı zamanda yurt dışından gelip Türk vatandaşlarıyla evlenenlerinde nikahlarını kıydık. Göreve geldiğimiz bu güne kadar 65 değişik ülke vatandaşının Türk vatandaşlarıyla olan nikahını kıydık. Böylece sadece Şahinbey, Gaziantep olarak değil bir nevi uluslararası da çalışmış oluyoruz. Birkaç gün içerisinde net belli olacak ama şuan ki duruma göre Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediyeyiz ve en fazla çocuk olan bir ilçenin belediyesiyiz" dedi. - GAZİANTEP