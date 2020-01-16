: Türkiye'de elektrikli otomobil sahibi olmak

16.01.2020 11:47 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:47

Otomotiv endüstrisi devrimsel bir dönüşümün eşiğinde. Tüm dünyada elektrikli otomobiller hızla popüler olurken, önümüzdeki 10-15 yılda pek çok gelişmiş ülke fosil yakıtlı araçları tamamen yasaklayabilir. Bu dönüşüm, lider ihracat sektörü otomotiv olan Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor. Türkiye'de kaç adet elektrikli otomobil satılıyor?

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