Türkiye'de elektrikli otomobil sahibi olmak
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Türkiye'de elektrikli otomobil sahibi olmak

Otomotiv endüstrisi devrimsel bir dönüşümün eşiğinde.

16.01.2020 11:47 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:47

Otomotiv endüstrisi devrimsel bir dönüşümün eşiğinde. Tüm dünyada elektrikli otomobiller hızla popüler olurken, önümüzdeki 10-15 yılda pek çok gelişmiş ülke fosil yakıtlı araçları tamamen yasaklayabilir. Bu dönüşüm, lider ihracat sektörü otomotiv olan 'yi de çok yakından ilgilendiriyor. Türkiye'de kaç adet elektrikli otomobil satılıyor?



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: Türkiye'de elektrikli otomobil sahibi olmak
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