Türkiye'de elektrik iletimine beş yılda 19 bin 329 megavat kapasite bağlanabilir
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Türkiye'de elektrik iletimine beş yılda 19 bin 329 megavat kapasite bağlanabilir

21.03.2021 08:45 | Son Güncelleme: 21.03.2021 08:48
Türkiye'de elektrik iletimine beş yılda 19 bin 329 megavat kapasite bağlanabilir

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Türkiye elektrik iletim sistemine gelecek beş yılda 19 bin 329 megavatlık kapasitesinin bağlanabileceğini hesapladı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Türkiye elektrik iletim sistemine gelecek beş yılda 19 bin 329 megavatlık kapasitesinin bağlanabileceğini hesapladı.

TEİAŞ tarafından "5 ve 10 yıllık bağlanabilr bölgesel üretim tesisi kapasiteleri raporu" yayımlandı.

Raporda, 2022 ile 2026 arasında Türkiye elektrik sistemine 19 bin 329 megavat daha kapasitenin bağlanabileceği belirtildi. İkinci beş yılda da buna ek olarak 4 bin 14 megavat kapasitenin bağlanabileceği hesaplanan raporda, kurulu güç tahmini ise 2026 için 119 bin 538 megavat oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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