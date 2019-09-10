10.09.2019 15:30

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Türkiye'de eğitimin yol haritasını belirliyoruz. Türkiye'de bundan böyle kısa sürelerde değişimler, sürprizler olmasın ve Türkiye'nin eğitimi belli bir raya otursun, belli bir damarı olsun, belli bir omurgası olsun, o omurga üzerinden bizden sonra gelenler de yürüsün istiyoruz." dedi.

Safran, Kastamonu'nun İnebolu ilçesi ziyaretinde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli eğitimde en büyük hedeflerinin kaliteyi yükseltmek olduğunu belirtti.

Okullar arasındaki farkı daraltmaya çalıştıklarına işaret eden Safran, "Okullar arasındaki performans farklarını ne kadar iyi daraltabilirsek ülkede sınav baskısını ortadan kaldırırız." diye konuştu.

"Bu krediyi bizim iyi kullanmamız gerekiyor"

Gelecek 10 yılda Türkiye'de gerek liseye geçişte, gerekse üniversiteye geçişte sınavı ortadan kaldırmayı hedefleyen bir sisteme doğru gitmek istediklerinin altını çizen Safran, şunları dile getirdi:

"Kaliteli üniversiteler, kaliteli liseler, kaliteli meslek liseleri, kaliteli ilköğretim temel eğitim okulları açarak artık Türkiye'nin 30-40 yıl önceki gibi mahallesindeki okulundan mezun olan, burada otururken 20 kilometre öteye gitmeyen bir sisteme doğru Türkiye'yi çekmek istiyoruz. Hedef budur. Zaten Milli Eğitim Bakanlığının genel görünümü de genel yapması gereken iş de ülkenin geleceğinin tasarlanmasıdır. Biz bu tasarlamayı yapmak için buradayız. Bu anlamda bizi bu göreve getiren Cumhurbaşkanına son derece minnet borçluyuz. Kendimizi başarılı olmak zorunda hissediyoruz. Çünkü bize çok büyük kredi sağlandı. Bu krediyi bizim iyi kullanmamız gerekiyor. Sağ olsun her konuda da destek veriyor. Bu iyi bir koro, iyi bir frekans. İyi bir işbirliği içinde bir bütüncül yaklaşımla ülkenin geneli anlamında eğitim sorunlarını çözmek istiyoruz. Bu biraz zaman alacaktır."

Eğitimin birden bire bir proje veya reform yaparak netice alınacak bir konu olmadığına vurgu yapan Safran, şunları kaydetti.

"Bu biraz uzun soluklu bir şey. İnşallah bizim zamanımızda olur. Biz olmazsak bizden sonrakilere en azından yol haritası olan bir stratejik hedef belirliyoruz, bir vizyon belirliyoruz. Türkiye'de eğitimin yol haritasını belirliyoruz. Türkiye'de bundan böyle kısa sürelerde değişimler sürprizler olmasın ve Türkiye'nin eğitimi belli bir raya otursun, belli bir damarı olsun, belli bir omurgası olsun, o omurga üzerinden bizden sonra gelenler de yürüsün istiyoruz."

Kaynak: AA