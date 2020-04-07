Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencilerden "Evde kal" klibi Nevşehir Uluslararası Öğrenci Derneği (NUDER) üyesi yabancı öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyulması için Türkçe ve kendi dillerinde klip hazırladı.

Nevşehir Uluslararası Öğrenci Derneği (NUDER) üyesi yabancı öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyulması için Türkçe ve kendi dillerinde klip hazırladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesindeki çeşitli fakültelerde öğrenimlerini sürdüren NUDER üyesi yabancı öğrenciler, hazırladıkları kliple insanlara "Evde kal" çağrısı yaptı.

Cep telefonu kamerasının karşısına geçen Afgan, Sudanlı, Endonezyalı, Cezayirli, Mısırlı, Iraklı, Gineli, Etiyopyalı, Nijerli, Bangladeşli ve Filistinli öğrenciler, Türkçe ve kendi ana dillerinde "Kendinden sorumlu ol, güçlü ol, evde kal." dedi.

NUDER'in sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan NUDER Başkanı Faruk Kahriman, kentte eğitim gören yabancı öğrencilerin dünya genelinde farkındalık oluşturmak amacıyla klip hazırladığını belirtti.

Tüm öğrencilerin ve derneklerine üye öğrencilerin koronavirüs salgınının bir an önce son bularak okullarına ve arkadaşlarına kavuşmayı arzuladığını belirten Kahriman, "Katıldıkları sınavlarda elde ettikleri puan sonucu NEVÜ'de eğitime başlayan öğrencilerimiz bu süreçte evlerinde ders çalışıyor. Hepsi birer Türkiye sevdalısı ve bu salgından başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyanın bir an önce kurtulması için dua ediyorlar. Evde kalınması çağrısı yapmak için klip hazırladılar." diye konuştu.

Kaynak: AA