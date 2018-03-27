Türkiye'de Eğitim Gören Yabancı Öğrenciler Düzce'de Buluştu

Türkiye'ye üniversite eğitimi almak için gelen yabancı öğrenciler, Düzce'de buluştu.

Düzce Üniversitesi (DÜ), Kocaeli Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'ndeki TÖMER'lerde eğitim alan yabancı öğrenciler, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda hazırlanan programda bir araya geldi.

Üniversitelerde Türkçe eğitimi alan yabancı öğrenciler, oluşturdukları orkestra, koro ve dans grupları ile sahneye çıkarak, Türkçe müzikler seslendirdi.

Öğrenciler, şiir ve türkülerin yanı sıra Afrika, Ruanda ve çeşitli ülkelerin dans gösterilerini seyircilere sundu. Kocaeli Üniversitesi TÖMER Dans Topluluğu'nun erik dalı performansı ise ilgi ile izlendi.

Düzce Üniversitesi TÖMER Müdürü Yard. Doç. Dr. Sibel Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 üniversitede Türkçe eğitim alan öğrencilerin 'kardeşlik ve sevgi' teması ile bir araya geldiğini söyledi.

Türkiye'de yaşayan yabancı öğrencilerin artık Türk Kültürü ile iç içe olduğunu ifade eden Bayram, şöyle konuştu:

"Bugün TÖMER'lerde eğitim alan 100 yabancı öğrencimiz burada. Onlar dünyanın farklı coğrafyalarından ülkemize gelen öğrenciler. Hem bilgi alışverişinde hem de paylaşımda bulunmak için bir araya gelmeye karar verdiler. Bugün de bu salonda Türkçe şarkılar, türküler seslendirecekler. Ayrıca burada eğitim görürken öğrendikleri farklı yörelerin danslarını izleyicilere sunacaklar."

"Bizden biri oldular"

Birbirinden renkli çalışmaların ortaya koyulduğunu aktaran Bayram, "Bu öğrencilerimiz 9 ay süren uzun bir eğitim için merkezlerimizde bulunuyor. Bu süreç içerisinde birbirimizden çok şeyler öğreniyoruz. Çok güzel arkadaşlıklar kuruyoruz, bu sayede geldikleri ülkelerle bir gönül köprüsü oluşturuyoruz." diye konuştu.

Bayram, öğrencilerde artık Türk Kültürü oluştuğunu vurgulayarak, "Artık onlar bizden biri oldu. Burada, Erik dalı dansını sergileyecekler, 'Uzun ince bir yoldayım', 'Yemen' ve 'Mihriban' türkülerini seslendirecekler. Biraz biz oldular artık."ifadelerini kullandı.