Türkiye'de eğitilmiş ilk Somalili kadın polis özel harekat grubu, Mogadişu'ya ulaştı
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Türkiye'de eğitilmiş ilk Somalili kadın polis özel harekat grubu, Mogadişu'ya ulaştı

Türkiye'de eğitilmiş ilk Somalili kadın polis özel harekat grubu, Mogadişu'ya ulaştı
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Türkiye'de eğitilen Somalili ilk kadın özel harekat polislerini taşıyan Türk askeri uçağı, ülkenin başkenti Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'na indi.

Türkiye'de eğitilen Somalili ilk kadın özel harekat polislerini taşıyan Türk askeri uçağı, ülkenin başkenti Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'na indi.

Üst düzey hükümet görevlileri ile Türk yetkililer, Somalili kadın polisleri havalimanında karşıladı.

Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Abdullahi Mohamed, kadın polislere hitaben yaptığı konuşmada, "Türk kardeşlerimiz sayesinde dünyanın en iyi eğitimlerinden birini aldınız, şimdi vatanınıza ve halkınıza onur ve haysiyetle hizmet etme zamanıdır." ifadesini kullandı.

Törende konuşan Türk yetkililer ise Türkiye'nin Somali hükümetine ve halkına olan desteğinin süreceğini ifade etti.

Kadın polisler, yerel dilde "Çita" anlamına gelen "Harmacad" ismiyle bilinen özel harekat birliğine katılacak.

Ayrıca, eğitimleri Türkiye tarafından sağlanan 100'ün üzerinde Somalili özel kuvvet personeli de "Gorgor" (Kartal) isimli özel kuvvet tugayına katıldı.

Harcamad ve Gorgor seçkin birimleri, El Kaide uzantılı terör örgütü Eş-Şebab'a karşı savaşıyor.

Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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