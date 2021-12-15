Türkiye'de ebeveynlerin yüzde 52'si "ebeveyn kontrolü" uygulamaları kullanıyor

Kaspersky araştırmasına göre, Türkiye'de ebeveynlerin yüzde 52'si ebeveyn kontrolü uygulaması kullanırken, yüzde 44'ü de çocukların internet geçmişini düzenli olarak kontrol ediyor.

Kaspersky açıklamasına göre, çoğu ebeveyn, çocuklarının dijital davranışları konusunda endişeli ve bunu izleyip yönetmek istiyor. Çocuklarına teknolojik cihaz verirken ebeveynler çocuklarının çevrim içi ortamda güvende olmasını sağlamak istiyor. Bu nedenle ebeveynlerin çoğu, güvenliklerini sağlamak için çocukların çevrim içi etkinliklerini izlemeye çalışıyor.

Türkiye'de ebeveynlerin çoğu çocukların izledikleri videoları, ziyaret ettikleri siteleri ve oynadıkları oyunları kontrol etmeye çalışıyor. Ayrıca, ankete katılanların yüzde 47'si çocukların gün boyunca internette ve cihazlarında geçirdikleri zamanı sınırlamak istiyor.

Türkiye'de katılımcıların yüzde 44'ü çocukların çevrim içi etkinliklerini izlemek için sağlıklı dijital alışkanlıkları kullanırken, ebeveynlerin yüzde 52'si ebeveyn denetimi uygulamalarını ediniyor. Ebeveynlerin yüzde 44'ü ise tarama geçmişini kontrol ediyor. Ankete katılanların yaklaşık dörtte biri çocuklarına güveniyor ve onları hiçbir şekilde kontrol etmiyor.

Anket sonuçlarına göre, dijital ortamda çocukların davranışlarını düzenlemede en büyük sorumluluk ebeveynlere ve aileye ait. Bununla birlikte yaklaşık dörtte biri, öğretmenlerin ve okulların bunu yapması gerektiğine inanıyor ve yüzde 27'si çocukların kişisel sorumluluklarının olması gerektiğini düşünüyor. Bu duruşu desteklemek için ebeveynlerin yüzde 94'ü çocuklarıyla çevrim içi davranış ve dijital görgü kurallarını konuştu. Katılımcıların sadece yüzde 6'sı bu konuyu çocuklarıyla birlikte gündeme getirmedi.

"Cihazlara ebeveyn denetimi uygulaması yüklemek iyi bir fikir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Başkan Yardımcısı Marina Titova, bu dönemde çocukların erken çocukluk döneminden itibaren akıllı telefon ve diğer araçları kullandığı için dijital alanı yürüyüşe çıkmak gibi doğal ve tanıdık bir şey olarak algıladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda dijital alanın yabancılarla iletişim kurmamak veya bilinmeyen yerlere gitmemek gibi, birçoğunun çocukluktan öğrenilen kendi güvenli davranış kuralları da var. Ebeveynler, çocuklarını uygunsuz içerikten koruyarak ve çeşitli araç ve yöntemler kullanarak dijital ortamda nasıl güvende olacaklarını öğrenmelerine yardımcı olabilir ve dijital dünyalarını daha güvenli hale getirebilir. Örneğin yetişkinler, aile içinde belirli dijital alışkanlıkları teşvik edebilir veya istenen ve istenmeyen içerik kategorilerini filtrelemenin yanı sıra çocuğun çevrim içi etkinliğini kontrol etmeye yardımcı olabilecek ebeveyn denetimi uygulamalarını kullanabilir."

Terapistler, güvenin kontrolden daha iyi olduğunu vurgulayarak, konunun medya tüketimi olduğunda, ebeveynlerin kendi çocuklarına değil, internetteki içeriklere güvenmediğini, bu nedenle düzenleyici kontrolün iyi bir fikir olduğunu aktardı.

Kaspersky, ebeveynlere çocuklarını çevrim içi ortamda güvende olmalarını sağlamak için şu önerilerde bulunuyor:

"Çocuklar, cihazlarını kullanırken siber hijyen ve çevrim içi güvenlik hakkında bilgi eksikliği yaşayabilirler. Ebeveynler, olası senaryoları çocuklarıyla tartışarak ve bir örnek oluşturarak yardımcı olabilir. Çocuğunun cihazlarına ebeveyn denetimi uygulaması yüklemek iyi bir fikirdir. Bununla birlikte bunu çocuğunuzla konuşmanız ve eylemlerinizin arkasındaki nedenleri açıklamanız önemlidir.

Çocuğunuz, aktif bir sosyal ağ kullanıcısıysa ve çok fazla içerik paylaşıyorsa aşırı paylaşım ve veri gizliliği sorununu onunla konuşmalısınız. Ayrıca, sosyal ağlarda birbirinizi ekleyebilir ve örnek olmaya çalışabilirsiniz. Fotoğraflardaki coğrafi etiketleri daima kontrol edin. Fotoğraflarda veya açıklamalarda gizli bilgilerin görünmediğinden emin olun. Yorumları takip edin. Bizzat örnek olmak, çocuğunuza gizliliğini korurken çevrim içi ortamda nasıl güvenli bir şekilde bilgi paylaşacağını da gösterecektir."

AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri

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