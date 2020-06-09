Türkiye'de ebeveynler şüphe içinde
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Türkiye'de ebeveynler şüphe içinde

Evden çıkamayan insanlar vakitlerini internete bağlı cihazlarla değerlendiriyor. Çocukların internette daha fazla vakit geçirmesi de ebeveynlerin endişelenmesine yol açıyor.

Türkiye'de ebeveynler şüphe içinde
09.06.2020 11:30 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:58

Küresel COVID-19 salgını nedeniyle aileler boş vakitlerini genellikle evde geçirmek zorunda kalıyor.

Yapılan ankette, Türkiye'de ebeveynlerin %48'i çocuklarının hesaplarında şüpheli videolara rastladığını belirtti. Şüpheli bulunan şeyler yalnızca video içerikler değil. Ebeveynler çocukların üye olduğu gruplar ve sayfalara (%40), iletişim kurduğu kişilere (%40) ve yaptıkları paylaşımlara (%28) da şüpheyle yaklaşıyor. Bu veriler, çocukların iyiliği için neler yapılabileceğini araştırma ve müdahale gerekip gerekmediğini anlama ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Ancak tüm ebeveynler bu ihtiyacı paylaşmıyor. Anne babaların yalnızca %21'i çocuklarıyla bağlantı kurmak için onları sosyal medya üzerinden arkadaş olarak ekliyor. Doğrudan iletişimin yeterli olmadığı durumlarda ebeveynlerin çocuklarının web sayfalarını dikkatle incelemesi gerekebiliyor.

Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout, "Modern dünyanın değişimine ayak uydurmak ebeveynler için giderek daha da zorlaşıyor. Büyük bir hızla ortaya çıkan eğilimlere yetişemedikleri için çoğunlukla çocuklarından geride kalıyorlar. Ancak bu durumu çocuklarıyla iletişime geçip internet dünyasına dahil olarak aşabilmek mümkün. Çocuğunuzla güven ilişkisi kurmak için konuştuğunuz konu hakkında bilgi sahibi olmanız şart." dedi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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