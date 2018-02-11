Türkiye'de E-ticaret Nasıl Gelişir?

Avantaj Saat Yönetici Direktörü Eser Erkan, Türkiye'de e-ticareti geliştirmenin yollarını Wise TV'ye anlattı.

Firmaların e-ticareti alternatif bir satış kanalı olarak değil de, omni kanal yani, entegre bir kanal olduğunu müşterilere göstermesinin gerektiğini belirten Erkan, doğru ürünü doğru müşteriye sunmanın ve satış sonrası hizmetlerin doğru veriliyor olmasının bu noktada önemli olduğunu ifade etti.