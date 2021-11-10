' Türkiye'de düzensiz göçmen sayısı 2019'da pik yaptı'

TBMM İnsan Hakları Alt Komisyonu'nda sunum yapan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri, yurda düzensiz göçmen girişinin 2019 yılında pik yaptığını bildirdi.

TBMM İnsan Hakları Alt Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı. Komisyon, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Düzensiz Göçle Mücadele Dairesi Başkanlığı yetkililerini dinledi. Türkiye'de düzensiz göç, düzensiz göçle mücadelede faaliyetleri ile sahada yaşanan sorunlar hakkındaki çalışmalara ilişkin sunum yapıldı. Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Sinan Yıldız, dünyada ciddi bir göç baskısının olduğuna dikkat çekerek, "2019 rakamlarında pik yapmıştı. Sonrasında pandemi döneminde çevre ülkelerde de alınan tedbirler vardı. Bizde de seyahatlerde kısıtlamalar oluştuğu için biraz azalma ortaya çıktı. Rakamlarda bir azalma var" bilgisini paylaştı.

Keskin, Türkiye'de, yakalanan düzensiz göçmenlerin 2015 yılına kadar 50 bin bandında olduğunu belirterek, "2015'ten sonra bu sayı ciddi oranda artış göstermiştir. 2018 yılında yakalanan düzensiz göçmen sayısında bir önceki yıla oranla yüzde 52 artış yaşanmış. 2019 yılında ise pik yapmış. 454 bin 662 rakamına ulaşmış ki burada da bir önceki seneye göre yüzde 69'luk bir artış gözlenmiştir. 2020 yılında pandemi sebebiyle kısmi bir düşüş olsa da 122 bin 302 şeklinde bir düzensiz göçmen ülkemizde yakalanmıştır. Halihazırda yakalanan düzensiz göçmenler ise 4 Kasım itibarıyla 128 bin 994'tür" açıklamasında bulundu.

alanan düzensiz göçmenler ise 4 Kasım itibarıyla 128 bin 994'tür" açıklamasında bulundu.

Haber : Besti KARALAR/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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