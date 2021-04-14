Türkiye'de düzenlenecek tekerlekli sandalye tenis turnuvaları yarın başlıyor
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Türkiye'de düzenlenecek tekerlekli sandalye tenis turnuvaları yarın başlıyor

Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Türkiye'de düzenlenecek tekerlekli sandalye tenis turnuvaları yarın başlıyor

Türkiye "Megasaray Open", "MTA Open" ve "KrosMedical Open" tekerlekli sandalye tenis turnuvaları yarın Antalya'da başlıyor.

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Türkiye "Megasaray Open", "MTA Open" ve "KrosMedical Open" tekerlekli sandalye tenis turnuvaları yarın Antalya'da başlıyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesindeki Megasaray Tenis Akademisi'nde düzenlenecek uluslararası turnuvalardan Megasaray Open 15-18 Nisan, MTA Open 20-23 Nisan ve KrosMedical Open ise 25-29 Nisan tarihlerinde yapılacak.

50 ülkeden 120 sporcunun mücadele edeceği organizasyonlarda Türkiye'yi erkeklerde Hakan Güngör, Uğur Altınel, Fatih Karataş, Emirhan Toper, Yunus Emre Arslan, Oğuzhan Güneş, Ahmet Kaplan, Serdar Antaç, İzzet Türk, Binali Uğur, Yahya Aker, Ali Ataman; kadınlarda ise Büşra Fatma Ün, Ayşegül Zararsız, Nurşen Şen, Zeliha Aksak ve Ayfer Aker temsil edecek.

Müsabakalar kadınlar, erkekler, 18 yaş altı ve quad kategorilerinde düzenlenecek.

Öte yandan Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, kentte çalışmalarını sürdüren Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Kocakaya, kamp hakkında teknik ekipten bilgi alırken, turnuvada yarışacak sporculara başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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