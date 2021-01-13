Türkiye'de dün "en yüksek hava sıcaklığı" Kastamonu'da yaşandı
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Türkiye'de dün "en yüksek hava sıcaklığı" Kastamonu'da yaşandı

13.01.2021 10:25 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:28
Türkiye'de dün

Türkiye'de dün en yüksek hava sıcaklığı, Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki 2 ilçesinde gerçekleşti.

Türkiye'de dün en yüksek hava sıcaklığı, Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki 2 ilçesinde gerçekleşti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden alınan bilgiye göre, Türkiye genelinde dün en yüksek hava sıcaklığı 28,8 derece ile Kastamonu'nun Cide ilçesi ile 28,5 derece ile Abana ilçesinde yaşandı.

Dün bölgede etkili olan sıcak rüzgarların, havanın ısınmasında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Dün gündüz Türkiye genelinde en düşük sıcaklık ise 0 derece ile Iğdır'da ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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