Türkiye'de dolarla maaş almak
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Türkiye'de dolarla maaş almak

10.12.2020 17:44 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:47

Türk Lirası, yılbaşından bu yana dolar ve euro karşısında yüzde 25'ten fazla değer kaybetti.

Türk Lirası, yılbaşından bu yana dolar ve euro karşısında yüzde 25'ten fazla değer kaybetti. TL, bu yıl ABD dolarına karşı en çok değer kaybeden para birimleri arasında. Peki, Türkiye'de yaşayan ve dolar üzerinden maaş alan, dolarla gelir elde eden kişiler bu durumdan nasıl etkileniyor? Türkiye'de dövizle gelir elde edenlerle konuştuk...

Türkiye'de dolarla maaş almak

Kaynak: DailyMotion.com

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