Türkiye'de dolarla maaş almak

Türk Lirası, yılbaşından bu yana dolar ve euro karşısında yüzde 25'ten fazla değer kaybetti. TL, bu yıl ABD dolarına karşı en çok değer kaybeden para birimleri arasında. Peki, Türkiye'de yaşayan ve dolar üzerinden maaş alan, dolarla gelir elde eden kişiler bu durumdan nasıl etkileniyor? Türkiye'de dövizle gelir elde edenlerle konuştuk...

Kaynak: DailyMotion.com