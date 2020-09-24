Türkiye'de doku ve organ naklinin öncülerinden Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu vefat etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'de doku ve organ naklinin öncülerinden Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu vefat etti

24.09.2020 10:23 | Son Güncelleme: 24.09.2020 10:28
Türkiye'de doku ve organ naklinin öncülerinden Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu vefat etti

Türkiye'de ilk organ ve doku naklinin öncülerinden Akdeniz Üniversitesi (AÜ) kurucu rektörü Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, 82 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye'de ilk organ ve doku naklinin öncülerinden Akdeniz Üniversitesi (AÜ) kurucu rektörü Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, 82 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, 31 Kasım 1991'de AÜ'de organ nakli bölümünü kurmuş ve ilk organ naklini gerçekleştirmişti. Akdeniz Üniversitesinde adını taşıyan Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü bulunan, Karpuzoğlu, bir süredir kanser tedavisi gördüğü aynı hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Meral Akşener Devlet Bahçeli Charles Michel Emmanuel Macron
Magazin Cimilli İbo Deniz Akkaya Demet Akalın Nebahat Çehre
Spor Can Bartu Tisserand Erol Bulut Vedat Muriqi Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Ankara Saldırı Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'de doku ve organ naklinin öncülerinden Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu vefat etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 10:28:21. #1.15#
title