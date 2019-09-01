Türkiye'de doğal gaz zammını protesto için başlatılan kampanyaya imza atanlar 50 bine yaklaştı

01.09.2019 16:08

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) doğal gaz fiyatlarına yapılan yüzde 14,90 zam oranına karşı başlatılan kampanyaya imza atanların sayısı 50 bine yaklaştı.



"Change.org" internet sitesinden "Doğal gaza yapılan zamlar acilen geri çekilsin" çağrısıyla açılan kampanyaya şu ana kadar 45 binin üzerinde vatandaş imza attı. Euronews.com'da Görüntüle