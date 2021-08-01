Türkiye'de doğal afetlerle mücadele sürüyor
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Türkiye'de doğal afetlerle mücadele sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın Başkale ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle onlarca yapı sel ile yıkıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle onlarca yapı sel ile yıkıldı.

Sulara kapılan bir kadın ise son anda kurtarıldı. Nefes almakta zorlanan ve çamurla kaplanan kadın bir süre sonra kendisine geldi.

Sel sularına kapılan bir minibüsün sürüklenmesi de görüntülenirken, mahalle halkı ise yaşananlar karşısında büyük korku yaşadı.

Hayvanları almak için evden çıktığı öğrenilen kadın, yaşadığı dehşeti anlattı.

Evleri yıkılanlar geceyi yurtlarda geçirirken, sabah saatlerinde

AFAD Van İl Müdürlüğü tarafından aileler için Esenyamaç İlk ve Ortaokulunun bahçesine çadır kurulumuna başlandı.

Selin zarar verdiği bir diğer adres ise Hakkari.

Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışlar sele neden olunca, en az 500 koyun sele kapılıp telef ya da kayboldu. Vatandaşlar su çamur demeden koyunlarını

su kanallarında aradı.

Bölgedeki jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken

itfaiye ekipleri de yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı bölgede hazır bekliyor.

Burasi ise Erzurum..

Sağanak yağışın sele neden olmasıyla Oltu-Göle karayolu sel sularının getirdiği hafriyat ile kaplandı. Çok sayıda ekibin sevk edildiği bölgede

araçlar mahsur kaldı.

Bölgeye giden karayolları ekipleri trafiğin açılması için çalışmalarını

sürdürüyor.

Türkiye'de doğal afetlerle mücadele sürüyor
Türkiye'de doğal afetlerle mücadele sürüyor
Türkiye'de doğal afetlerle mücadele sürüyor
Türkiye'de doğal afetlerle mücadele sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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