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Türkiye'de Dijital Dönüşüm Değerlendirme Aracı Sonuç Raporu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Bütün şirketlerimize yerli teknoloji ürünlerine güvenmelerini, onların ticarileşmesine kaldıraç olacak yaklaşımlar geliştirmelerini tavsiye ediyorum.

Türkiye'de Dijital Dönüşüm Değerlendirme Aracı Sonuç Raporu
08.07.2020 13:31 | Son Güncelleme: 08.07.2020 13:31

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Bütün şirketlerimize yerli teknoloji ürünlerine güvenmelerini, onların ticarileşmesine kaldıraç olacak yaklaşımlar geliştirmelerini tavsiye ediyorum. İnanıyorum ki Türkiye'nin mühendislerinin, Türkiye'nin araştırmacılarının geliştirdiği ürünler ve hizmetler, her alanda dünyanın en iyisi olma yetkinliğine ve niteliğine sahip." dedi.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen, Boğaziçi Üniversitesi tarafından İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi (İDOSB) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) ortaklığıyla geliştirilen Türkiye'de Dijital Dönüşüm Değerlendirme Aracı (D3A) 2019-2020 Sonuç Raporu açıklandı.

Sonuçların açıklandığı dijital etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, pandemi dönemiyle birlikte dünyada öz yeterlilik ve dijital dönüşüm kavramlarının önem kazandığını vurguladı.

Kacır, "Bu zorlu dönemde güçlü ekonomiler olarak kabul edilen pek çok ülkenin dahi vatandaşlarına en temel ihtiyaçlarını tedarik etmekte ciddi güçlüklerle karşı karşıya kaldıklarına bütün dünya şahit oldu maalesef. Aslında küreselleşmenin hızıyla birlikte ortaya çıkan üretim ve tedarik modelleri büyük ölçüde sorgulanır hale geldi." diye konuştu.

Önümüzdeki dönemde pek çok ülkenin öz yeterlilik konusunda adımlar atacağını aktaran Kacır, ülkelerin tedarik ağlarında önemli değişiklikler görülebileceğini söyledi.

Pandemi süresince dijitalleşmenin insanlar için önemli kolaylıklar getirdiğini belirten Kacır, "Önümüzdeki 5-10 yıl gerçekleşmesi öngörülen dijital dönüşüm süreçlerinin sadece birkaç ay içerisinde ticari hayatta, devlet yönetiminde, uzaktan eğitim, uzaktan sağlık gibi alanlarda, uzaktan çalışma alanlarında hayatı çok kolaylaştırdığını ve hayatın sürekliliğini sağladığını hep birlikte gördük." dedi.

Kacır, dijital dönüşümün; hızını artırarak bireylerin, şirketlerin ve hükümetlerin uygulamalarını değiştireceğini söyledi.

"Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerine hep birlikte adım adım yürümeyi sürdüreceğiz"

Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin, 2023 hedefleri doğrultusunda kararlılıkla sürdürdüğü Milli Teknoloji Hamlesi ile hem öz yeterliliğe hem de dijital dönüşümün hızlanmasına yönelik çalışmalar yaptığını anlattı.

Hükümetin sanayi ve teknoloji politikalarını uzun vadeli hedefler doğrultusunda şekillendirdiğini ifade eden Kacır, şöyle konuştu:

"Özellikle dijital dönüşümde öz yeterliliğimiz üzerine inşa ettiğimiz bir yol haritasının önemine vurgu yapıyoruz. Bu süreçte dijital dönüşümün hızlı bir şekilde gerçekleşmesi kadar öz kaynaklarımızla gerçekleşmesi, yerli ve milli teknoloji tedarikçilerinin hem Türkiye'de hem küresel pazarlarda ürünlerini, hizmetlerini başarılı bir şekilde uygulamaları, bu sürecin kalıcı olarak ekonomimize ve refahımıza katkı vermesi açısından çok çok önemli diye düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerine hep birlikte adım adım yürümeyi sürdüreceğiz."

Dijital dönüşüm KOBİ'ler için oldukça önemli

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, KOBİ'lerin dijital dönüşümünün ekonomiler için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, KOBİ'lerin istihdam ve üretim için kilit önemine işaret etti.

Başarılı dijital dönüşüm uygulamalarının kurgulanabilmesi için mevcut durumun iyi tespit edilmesi gerektiğini belirten Kacır, Boğaziçi Üniversitesi'nin yaptığı 2019-2020 Dijital Dönüşüm Değerlendirme Çalışması'nı çok yerinde bulduğunu söyledi.

Kacır, Boğaziçi Üniversitesi'nin geliştirdiği Dijital Dönüşüm Değerlendirme Aracı'nın Türk firmalarının öz yeterliliğini tespit edebilmek ve yol haritasını oluşturabilmek adına yol gösterici olacağını aktardı.

Türkiye'nin güçlü bir Ar-Ge ve inovasyon altyapısına sahip olduğunu vurgulayan Kacır, ülkenin bu alanda güçlü bir ekosistemi inşa etmeyi başardığını söyledi.

"Rekabet öncesi iş birliğinin önemine şahit olduk"

Türkiye'de çok kısa bir zamanda yerli solunum cihazını seri olarak üretir hale geldiklerini hatırlatan Kacır, Türk Ar-Ge ekosisteminin yetkinliğine dikkati çekti.

Kacır, devamla şunları kaydetti:

"Pek çok konuda rekabet öncesi iş birliğinin önemine de şahit olduk. En fazla öne çıkan örnek, solunum cihazları oldu. Bu ürünleri ülkemiz başka hiçbir ülkenin başaramadığı hızda, sadece 14 gün içerisinde seri üretimle hayata geçirmeyi başardı ama bu başarının ardında aslında güçlü bir koordinasyon ve iş birliği yatmaktaydı. Bir start up ürünü olan yoğun bakım solunum cihazını (Biyovent) güçlü sanayi ve teknoloji şirketlerimizin katkısıyla hızlı bir şekilde hayata geçirebildik. Bu aslında teknoloji tedarikçilerinin geliştirdikleri ürünleri ticarileştirme süreçlerinde kurumsal şirketlerin verecekleri desteklerin ne kadar kıymetli olduğunu da bir kez daha hepimize göstermiş oldu. Dolayısıyla dijital dönüşüm teknolojileri içinde özellikle büyük şirketlerin yerli ve milli ürünleri tercih etmesi, bu ürünlerin ticarileşmesine, hatta küresel ürünler olmayı başarmasına büyük bir katkı veriyor olacak.

Bütün şirketlerimize yerli teknoloji ürünlerine güvenmelerini, onların ticarileşmesine kaldıraç olacak yaklaşımlar geliştirmelerini tavsiye ediyorum. İnanıyorum ki Türkiye'nin mühendislerinin, Türkiye'nin araştırmacılarının geliştirdiği ürünler ve hizmetler, her alanda dünyanın en iyisi olma yetkinliğine ve niteliğine sahip. Biz dünyanın en iyi ürünlerini Türkiye'den her alanda yıldan yıla daha fazla görüyor olacağız."

"Dönüşüm KOBİ'ler için zorlu bir süreç"

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan da "Bu çalışmada geliştirilen endeksleme yöntemi ile patente başvurulmuş ve KOBİ ölçeğinde uygulamaya uygun bir dijital dönüşüm değerlendirme aracı ortaya çıkmıştır. D3A adını verdiğimiz bu aracın, Türkiye KOBİ'lerinin dijital dönüşümü için faydalı bir araç olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Platformu Başkanı Prof. Dr. Lale Akarun ise platform olarak, KOBİ'lerin dijital dönüşüm yolculuğundaki yerini tespit etmek üzere özel bir endeks geliştirdiklerini belirterek, "Türkiye'de Dijital Dönüşüm Değerlendirme Aracı'nın 2019-2020 sonuçlarına göre, KOBİ'ler dönüşümün 5 farklı alanında 4 üzerinden yapılan değerlendirmede 1,10-1,55 aralığında bir seviyede bulunuyor." dedi.

Dijital dönüşümün, sanayide verimliliği artırarak uluslararası seviyede rekabetçiliği sağlamanın yanı sıra yüksek katma değerli hizmet ve ürünler üretmenin de anahtarı niteliğinde olduğunu vurgulayan Akarun, şöyle konuştu:

"Dünya Ekonomik Forumu, dijital dönüşümün sosyal ve ekonomik açılardan yaratacağı değerin 10 yıllık dönemde toplam 100 trilyon dolar olacağını öngörüyor. Ülkemizde ise Endüstri 4.0 teknolojilerinin tam uygulanması ile endüstriyel üretimde yıllık yüzde 3, GSYH'de yüzde 1 artış gerçekleşeceği hesaplanıyor. Ancak bu dönüşüm özellikle üretim sektöründeki işletmelerin yüzde 99'unu oluşturan KOBİ'ler için zorlu bir süreç. Bu yüzden KOBİ'lerin dijital dönüşümü için özel değerlendirme araçlarına ihtiyaç var. Bu araçların etkili olması için sadece KOBİ'nin mevcut durumunu tespit etmek yeterli değil. Yol haritalarının net olarak sunulması gerekiyor. Biz de D3A'yı bu bakış açısıyla 3 temel amaca hizmet etmek üzere geliştirdik; dönüşüm ihtiyacını tespit etmek, ihtiyacın karşılanıp karşılanmadığını takip etmek ve dönüşümün yarattığı faydayı ölçümlemek..."

"İleride 2020, dijital dönüşümün ivme kazandığı bir yıl olarak hatırlanacak"

Prof. Dr. Lale Akarun, Kovid-19 pandemisinin dijitalleşmeye etkilerine ilişkin de "İleride 2020, dijital dönüşümün ivme kazandığı bir yıl olarak hatırlanacak. Dijital teknolojiler uzun zamandır hazır ama hayatımıza girmesi için insan davranışının değişmesi gerekiyordu. Pandemi burada hızlandırıcı bir etki yarattı. Günlük hayatımızda sağlık tehdidi söz konusu olduğunda e-ticareti, internet gazeteciliğini, uzaktan eğitimi nasıl hızla benimsediğimizi gördük." ifadelerini kullandı.

Salgında özellikle hasta insanlarla temasın büyük risk taşıdığına dikkati çeken Akarun, yüksek riskli işlerde robot kullanımının artmasının beklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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