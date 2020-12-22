"Türkiye'de Derneklerin Özgürce Faaliyet Yapabilmesi Engellenecek"
22.12.2020 10:44 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:47
TBMM Adalet Komisyonu'nun CHP Sözcüsü İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, AKP'nin sunduğu ve MHP'nin desteklediği "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi"ni VOA Türkçe'ye değerlendirdi.
TBMM Adalet Komisyonu'nun CHP Sözcüsü İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, AKP'nin sunduğu ve MHP'nin desteklediği "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi"ni VOA Türkçe'ye değerlendirdi
Kaynak: DailyMotion.com