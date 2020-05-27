Türkiye'de Demokrasi Nasıl Tanımlanıyor? Türkiye'de halkın demokrasiden beklentileri konusundaki bir araştırma, demokrasi talebine karşın insanların birbirine karşı önyargılı olduğu, ifade özgürlüğünün yeterince savunulmadığı, azınlık haklarına saygıda sıkıntı yaşandığı ve hak temelli örgütlenmeden korkulduğu gibi tespitleri...

Türkiye'de halkın demokrasiden beklentileri konusundaki bir araştırma, demokrasi talebine karşın insanların birbirine karşı önyargılı olduğu, ifade özgürlüğünün yeterince savunulmadığı, azınlık haklarına saygıda sıkıntı yaşandığı ve hak temelli örgütlenmeden korkulduğu gibi tespitleri ortaya çıkardı Kaynak: DailyMotion.com