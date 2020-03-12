Türkiye'de de görülen Covid-19 salgınına karşı halk hangi önlemleri alıyor?
Türkiye'de ilk Covid-19 vakası görüldü; koronavirüs salgınına karşı ne gibi önlemler alınıyor?
12.03.2020 23:57 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:57
Türkiye'de ilk Covid-19 vakası görüldü; koronavirüs salgınına karşı ne gibi önlemler alınıyor? View on euronews
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Haberin Videosu: Türkiye'de de görülen Covid-19 salgınına karşı halk hangi önlemleri alıyor?