Türkiye'de de Bulunan Köri Bitkisini Hindistan'da Yiyen 10 Kişi Öldü
Hindistan'da ibadethanede dağıtılan köri bitkisini yiyen 10 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi de hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Hindistan'ın doğusunda yer alan Chamajnagar eyaletinde bulunan bir tapınakta, ibadet edenlere dağıtılanköri bitkisinden dolayı 10 kişi hayatın kaybetti, 80 kişi yaralandı. Aynı bitkiyi yiyen 60 inek ise telef oldu.
60 İNEK DE TELEF OLDU
Tapınakta bulunan kişilere, kutsal olduğu için içinde köri bitkisinin bulunduğu domatesli pirinçdağıtıldı. Yemekten kısa bir süre sonra insanlar,kusup yere yığılmaya başladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 10 kişi hayatını kaybetti, 80 kişininde tedavisi yapıldı. Olaydan sonra tapınakta kalan yemek artıklarını yiyen 60 inek de telef oldu.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polis, yemeğin içine zehir karıştırılmış olabileceğinden şüphelenerek 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
YORUMLAR (7)
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Zehirlenme sebebi köri olsaydı şimdiye kadar köriden milyonlarca insanın ölmesi gerekirdi.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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inekleri hastaneye kaldırmamışlar mı?Cevap Yaz 25 1 Yayından Kaldır
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bitkiyle ne alakası var , zehir katmışlar yemeğeCevap Yaz 15 2 Yayından Kaldır......: İneklerin yemeğinedemi katmışlar, o ha be.Yayından KaldırBİR ÜLKÜCÜ: Hade Lan Sende Yobaz Max.Zehirli Mantar Yemişler.Git Tekrar Oku.2 9 Yayından Kaldır