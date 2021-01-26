Türkiye'de data kullanımı yüzde 44 arttı

2020 yılında pandemi sebebiyle evden çalışma ve uzaktan eğitimler sebebiyle tüm Türkiye'de data kullanımı önceki yıla göre büyük bir artış gösterdi.

2020 yılında pandemi sebebiyle evden çalışma ve uzaktan eğitimler sebebiyle tüm Türkiye'de data kullanımı önceki yıla göre büyük bir artış gösterdi. Türk Telekom'un sabit internet abonelerinin 2020 yılı abone başı aylık ortalama data kullanımı, bir önceki yıla göre yüzde 44 artışla 186,57 GB oldu.

Türk Telekom abonelerinin 2019 yılı için Türkiye genelinde abone başı aylık ortalama data kullanımı 129,63 GB iken, 2020 yılında bu değer yüzde 44 artışla 186,57 GB'a ulaştı. Türkiye genelinde Türk Telekom kullanıcılarının aylık ortalama upload hacmi ise abone başına 9,29 GB'dan yüzde 55 artışla 14,38 GB'a yükseldi.

Türkiye'nin abone başı data kullanımı haritasına bakıldığında özellikle İstanbul, Malatya, Manisa, Muğla ve Adıyaman illerindeki artış dikkat çekti. Bu kapsamda geçen yıla oranla; yüzde 49 ile İstanbul, Manisa, Muğla ve Malatya, yüzde 48 ile Adıyaman abone başı aylık ortalama data kullanımının en çok yükseldiği ilk beş il oldu. Abone başına aylık ortalama en çok data tüketimi olan il ise 257,44 GB ile Şırnak olarak kayıtlara geçti.

ÖNAL : DİJİTALLEŞMEYE YAPTIĞIMIZ YATIRIMLAR VE ALTYAPIMIZLA TALEBİ KARŞILADIK

Türk Telekom, "Merkeze değil, herkese" anlayışı ve yenilikçi hizmetleriyle Türkiye'nin her geçen gün artan data ihtiyacını karşılamaya devam ettiklerini belirten, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Geçtiğimiz yıl özellikle evden çalışma ve uzaktan eğitim gibi ihtiyaçlar, Türkiye'nin data kullanımını ciddi oranda arttırdı. Dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar ve güçlü altyapımızla, abonelerimizden gelen yoğun data kullanım talebini başarılı bir şekilde karşıladık. Türkiye'nin lider telekomünikasyon şirketi olmanın verdiği sorumluluk ile her koşulda ülkemizin iletişim ihtiyaçlarını en hızlı ve kesintisiz şekilde karşılamaya devam edeceğiz" dedi.

Abone başı ortalama datanın en çok artış gösterdiği iller:



İstanbul (%49)

Malatya (%49)

Manisa (%49)

Muğla (%49)

Adıyaman (%48)



Kaynak: Demirören Haber Ajansı