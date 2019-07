''Türkiye'de darbeler tarihi 1908'de başladı''

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Kartepe genişletilmiş 63. ilçe danışma toplantısına katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü programına gelerek Milli İrade meydanında hazır bulunan tüm teşkilat üyelerine yaptığı konuşmada teşekkür eden Başkan Büyükakın,"15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin üçüncü sene-i devriyesini hep birlikte meydanlarda milletimizle birlikte andık. O hain darbe girişiminde gözünü kırpmadan canını veren şehitlerimizi hep birlikte andık. Tam 251 vatan evladı biz bu ülkede huzurlu bir şekilde yaşam sürelim diye tankların önünde durdular, mermilerin üzerine yürüdüler. Binlerce gazimize ve onların ailelerine de şükran borcumuz var. Onları unutmak, onları unutturmak gelecek nesillere aktarmamak bu ülkeye en büyük kötülük olur" dedi.

"HER SEFERDE FARKLI FARKLI OYUNLARLA GELDİLER"

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz ve teşkilat üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıdaki konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, "Biz bu topraklara geldiğimizden beri aslında 1071'den beri defaatle başımıza buna benzer çoraplar örülmeye çalışıldı. Her seferde farklı farklı oyunlarla geldiler. Çinliler, Çin seddini yaptığında şöyle düşünmüşlerdi. Bir daha Çin asla işgal edilemez, kimse Çin'e giremez diye düşünmüşlerdi. Ama Çin Seddi'nin yapılmasının ardından gelen yüzyılın içinde defalarca Çin istila edilmiştir. Enteresan olan şey şudur. Çin her seferinde içerden kapıları açanlar tarafından istila edilmiştir. Yani hariçte düşmanlar hep var. Ama dâhildeki düşmanları da unutmamak, sürekli uyanık olmak tarihten gerekli dersleri çıkarmak için her daim gençlerimizle bu anıları paylaşmak, onlara bu anıları anlatmak gerekiyor" ifadelerini sarf etti.

"KENDİLERİNİ BU MİLLETİN ÜSTÜNDE TUTTULAR"

"Türkiye'de darbelerin tarihi 1908'de başladı" diyerek konuşmasını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Evvelinde de vardı, daha eskisinde başka başka oyunlar da oynanmıştı. Ama darbelerin tarihi 1908'de Abdülhamit Han'a karşı yapılan darbeyle başladı. Hareket Ordusu'nun Abdülhamit Han'ı tahtan indirmesinin ardından başımıza örülen çorapları hepimiz hatırlıyoruz. Onun ardından bir sürü darbe devam etti. Ortak özelliği şudur. Kendilerine bu memlekete hizmet etme görevi verilmiş olanlar, ister sivil bürokrasi olsun ister asker bürokrasi olsun, kendilerini devlete bu devletin milletine hizmet etmek için görev verilmiş olanlar, kendilerini halkın üstünde tutular. Kendilerini bu milletin üstünde tuttular. Ortak yanları buydu. Hepsinde aynı kafa vardır. Halk için halka rağmen lafı bu milletin kulaklarından asla çıkarılmamalı, asla unutulmamalıdır. Halkın en iyi şeyi bileceğini, milletin iradesinin üzerinde başka bir irade olamayacağını bizim genç nesillerimize güçlü şekilde öğretmemiz ve onlara bunu unutmayacak bir şekilde her seferinde hatırlatmamız gerekiyor. Aksi takdirde birileri durumdan vazife çıkarırlar, geçmişte çıkardıkları gibi bundan sonra da çıkarırlar. Bu vazifeleri saydıkları şeylerle bu millete kendilerine göre kıyafet biçerler." dedi.

"BU MİLLET AZİZ BİR MİLLETTİR"

"Bu topraklarda hayatta kalmak, bu topraklarda hâkim olabilmek bir nöbet görevidir" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Büyükakın, "Rabbimiz aziz milletimize bu nöbet görevini biçmiştir. Bu manada bizim milletimiz aziz millettir. Biz Anadolu nöbeti tutmuyoruz sadece, biz dünyanın da nöbetini tutuyoruz. Bakın bizim ayrıldığımız coğrafyalarda bir daha hiçbir zaman huzur da gelmemiştir. Mesela bizim 400 yıla yakın bir süre hükmetmediğimiz Kudüs'te insanların burnu kanamamışken, Ortadoğu'da insanların burnu kanamamışken,biz oradan ayrıldıktan sonra bir daha huzur gelmemiştir. Bu millet bu manada aziz bir millettir. Bu millet Balkanlar da "Türk hasretle beklenendir" sözünü söyleten bir millettir. Biz de bu milletin varisleriyiz. Bu mirası gelecek nesillere çok güzel bir şekilde aktarmalıyız" ifadelerini sarf etti.

"BÜTÜN TEŞKİLATIMIZ GAYRETLİ, HEPSİ ÇOK KIYMETLİDİR"

Elhamdülillah 15 Temmuz çok güzel bir şekilde manasına ve ruhuna uygun bir şekilde hatırlandı, genç nesillere aktarıldı" ifadelerini kullanan Başkan Büyükakın, konuşmasını şu şekilde tamamladı: "Oraya aramızdan birçok arkadaşımız geldi, neredeyse hepiniz oradaydınız. Oraya gelerek hem demokrasi nöbetini, hem vatan nöbetini, hem de dünya nöbetini tutan tüm arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Sözlerime son vermeden önce özellikle Kartepe teşkilatımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Bütün teşkilatımız gayretli, hepsi çok kıymetlidir. Değerli ilçe başkanımızın şahsında teşkilatımızda görev yapan tüm kardeşlerimi tebrik etmek ve teşekkür etmek istiyorum. Kadınlarımızın bu aziz davada emekleri hakikaten inkâr edilemez. Onlara teşekkürü ayrı bir borç biliyorum. Hepsinden tek tek Allah razı olsun."

Kaynak: Bültenler