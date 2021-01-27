Türkiye'de cüzzam görülme sıklığı 10 binde bir vakanın altında
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Türkiye'de cüzzam görülme sıklığı 10 binde bir vakanın altında

27.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:10
Türkiye'de cüzzam görülme sıklığı 10 binde bir vakanın altında

Sağlık Bakanlığınca 2018 yılında dünya genelinde 208 bin 619 olarak bildirilen ve yeni vakaların enfeksiyon yayılımının halen devam ettiğini gösterdiği cüzzam hastalığının, Türkiye'de görülme sıklığının 10 binde 1 vakanın altında olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığınca 2018 yılında dünya genelinde 208 bin 619 olarak bildirilen ve yeni vakaların enfeksiyon yayılımının halen devam ettiğini gösterdiği cüzzam hastalığının, Türkiye'de görülme sıklığının 10 binde 1 vakanın altında olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden, AA muhabirine yapılan açıklamada, halk arasında cüzzam olarak bilinen ve Hansen hastalığı olarak da isimlendirilen Lepra'nın, "Mycobacterium leprae" isimli bakterinin neden olduğu kronik bir enfeksiyon olarak tanımlandığı ifade edildi.

Hastalığın özellikle cildi, çevresel sinirleri, üst solunum yolu mukozasını ve gözleri etkilediği, erken bebeklik döneminden yaşlılık dönemine kadar tüm yaş grubundaki insanları etkileyebildiği vurgulandı.

Cüzzamın, tedavi edilebilir bir hastalık olduğu, erken tedavi ile hastalığın neden olduğu şekil bozuklukları ve sakatlıkların önlenebildiği belirtildi.

Cüzzama bağlı şekil bozuklukları ve sakatlıkların hemen oluşmadığı, tanı konulmamış vakalarda yıllar süren bir süre sonucunda geliştiği vurgulandı.

"Tedavide kullanılan ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz karşılanıyor"

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 2021 yılı Dünya Cüzzam Günü temasının, "Cüzzamı Tedavi Et, Ayrımcılığı Sonlandır ve Hastaların Ruhsal İyiliklerini Koru" şeklinde belirlendiğine işaret edildi.

Hastalığın bugün Avrupa'da Portekiz, İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye ve Güney Rusya'da nadiren bulunduğuna dikkat çekildi.

Dünyada cüzzam hastalarının çoğunun Güneydoğu Asya, Afrika ve Batı Pasifik bölgesinde bulunduğu, son 10 yılda dünyada vaka sayısının bir önceki yıla göre azalma gösterdiği vurgulandı. 2007 yılında 258 bin 133 olarak bildirilen yeni vaka sayısının 2018 yılında dünya genelinde 208 bin 619 olarak bildirildiği, ancak yeni vakaların enfeksiyon yayılımının halen devam ettiğini gösterdiği aktarıldı.

Türkiye'de cüzzam hastalığının, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar kapsamında yer aldığı ve halen "Lepra Eradikasyon Programı"nın uygulandığı belirtildi.

Türkiye'de hastalığın görülme sıklığının 10 binde 1 vakanın altında, kayıtlı cüzzam hasta sayısının toplam 518 olduğu aktarılan açıklamada, geçen yıl tespit edilen yeni vaka sayısının bir olarak kayıtlara geçtiği kaydedildi.

Cüzzam hastalarının tedavi ve takiplerinin, deri ve zührevi hastalıklar kliniklerinde yapıldığı ve hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz karşılandığının altı çizildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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