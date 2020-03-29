Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı 9 bin 217'ye hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi
29.03.2020 19:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:14
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Türkiye'de tanısı konulan Covid-19 vaka sayısının 9 bin 212'ye hayatını kaybeden hasta sayısınınsa 131'e yükseldiğini duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com