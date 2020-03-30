Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı 10 bin 827'ye can kaybı ise 168'e yükseldi Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Türkiye'de tanısı konulan Covid-19 vaka sayısının 10 bin 827'ye hayatını kaybeden hasta sayısınınsa 168'e yükseldiğini duyurdu

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Türkiye'de tanısı konulan Covid-19 vaka sayısının 10 bin 827'ye hayatını kaybeden hasta sayısınınsa 168'e yükseldiğini duyurdu Gazetecilerimiz haber üzerinde çalışıyor. Yeni gelen bilgilerle haberi en kısa zamanda güncelleyeceğiz. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com