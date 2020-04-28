Türkiye'de Covid-19: SSK'lılar ücretsiz maskeleri eczaneler yerine iş yerlerinden alacak PTT'nin resmi sitesi olan 'epttavm.com' veya e-devlet üzerinden yapılan maske başvuruları sonrasında, yurttaşların maskelere uzun süre ulaşamaması sıkıntılara yol açtı.Bu nedenle, İstanbul Eczacı Odası, ücretsiz olarak dağıtılan maskelerin temini ile ilgili yeni düzenlemeye gitti.

Covid-19 ile mücadele kapsamında kalabalık ortamlarda maskesiz dolaşmanın yasaklanması ile birlikte, bir süre önce ücretsiz maske dağıtımına başlandı. Ancak, PTT'nin resmi sitesi olan 'epttavm.com' veya e-devlet üzerinden yapılan maske başvuruları sonrasında, yurttaşların maskelere uzun süre ulaşamaması sıkıntılara yol açtı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com