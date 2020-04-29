Türkiye'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 89 can kaybı yaşandı, 2 bin 936 yeni vaka tespit edildi
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Türkiye'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 89 can kaybı yaşandı, 2 bin 936 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 89 can kaybı yaşandı, 2 bin 936 yeni vaka tespit edildi. Bugün 5 bin 231 hasta sağlığına kavuşurken toplam can kaybı 3 bin 81'e yükseldi.

Türkiye'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 89 can kaybı yaşandı, 2 bin 936 yeni vaka tespit edildi
29.04.2020 19:05 | Son Güncelleme: 29.04.2020 19:05

Türkiye'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 89 can kaybı yaşandı, 2 bin 936 yeni vaka tespit edildi. Bugün 5 bin 231 hasta sağlığına kavuşurken toplam can kaybı 3 bin 81'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından son verileri paylaştığı iletisinde şu ifadeleri kullandı Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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