Türkiye'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 89 can kaybı yaşandı, 2 bin 936 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 89 can kaybı yaşandı, 2 bin 936 yeni vaka tespit edildi. Bugün 5 bin 231 hasta sağlığına kavuşurken toplam can kaybı 3 bin 81'e yükseldi.
29.04.2020 19:05 | Son Güncelleme: 29.04.2020 19:05
Türkiye'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 89 can kaybı yaşandı, 2 bin 936 yeni vaka tespit edildi. Bugün 5 bin 231 hasta sağlığına kavuşurken toplam can kaybı 3 bin 81'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından son verileri paylaştığı iletisinde şu ifadeleri kullandı Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com