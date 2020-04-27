Türkiye'de Covid-19 nedeniyle 95 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 131 yeni vaka tespit edildi
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Türkiye'de Covid-19 nedeniyle 95 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 131 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 131 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam can kaybı 2 bin 900'e, toplam vaka sayısıysa 112 bin 261'e yükseldi. Taburcu olan hasta sayısıysa 4 bin 651'e ulaştı.

Türkiye'de Covid-19 nedeniyle 95 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 131 yeni vaka tespit edildi
27.04.2020 20:21 | Son Güncelleme: 27.04.2020 20:21

Türkiye'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 131 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam can kaybı 2 bin 900'e, toplam vaka sayısıysa 112 bin 261'e yükseldi. Taburcu olan hasta sayısıysa 4 bin 651'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Türkiye'de Covid-19 ile ilgili son 24 saatte elde ettikleri verileri paylaştı. Buna göre bugün toplam 20 bin 143 yeni test yapıldı. Bu testlerden 2 bin 131'i pozitif olarak kayda geçti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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