Türkiye'de Covid-19 nedeniyle 95 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 131 yeni vaka tespit edildi Türkiye'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 131 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam can kaybı 2 bin 900'e, toplam vaka sayısıysa 112 bin 261'e yükseldi. Taburcu olan hasta sayısıysa 4 bin 651'e ulaştı.

Türkiye'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 131 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam can kaybı 2 bin 900'e, toplam vaka sayısıysa 112 bin 261'e yükseldi. Taburcu olan hasta sayısıysa 4 bin 651'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Türkiye'de Covid-19 ile ilgili son 24 saatte elde ettikleri verileri paylaştı. Buna göre bugün toplam 20 bin 143 yeni test yapıldı. Bu testlerden 2 bin 131'i pozitif olarak kayda geçti. Euronews.com'da Görüntüle