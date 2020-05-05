Türkiye'de Covid-19 nedeniyle 64 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı düşmeye devam ediyor

Türkiye'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 64 kişi hayatını kaybetti, bin 614 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam ölü sayısı 3 bin 461'e çıkarken, vaka sayısı 127 bin 659'a ulaştı.