Türkiye'de Covid-19 nedeniyle 64 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı düşmeye devam ediyor
05.05.2020 09:52 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:52
Türkiye'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 64 kişi hayatını kaybetti, bin 614 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam ölü sayısı 3 bin 461'e çıkarken, vaka sayısı 127 bin 659'a ulaştı.
Türkiye'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 64 kişi hayatını kaybetti, bin 614 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam ölü sayısı 3 bin 461'e çıkarken, vaka sayısı 127 bin 659'a ulaştı. Bugün 5 bin 15 kişi sağlığına kavuşurken, virüsü yenenlerin toplam sayısı 68 bin 166 oldu.
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Kaynak: Euronews.com