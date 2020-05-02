Türkiye'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 78 kişi artarak 3 bin 336'ya yükseldi

Türkiye'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi

Türkiye'de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi. 2 Mayıs itibariyle yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 124 bin 375'e çıktı.

Son verilerle birlikte Türkiye'de yapılan toplam test sayısı 1 milyon 111 bin 366 oldu. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 1.445, 58 bin 259 hasta ise iyileşti. Euronews.com'da Görüntüle