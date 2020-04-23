Türkiye'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 491'e yükseldi, vaka sayısı 100 bini geçti Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı 100 bini geçti

Türkiye'de Covid-19 salgınında son 24 saatte 115 kişi yaşamını yitirdi, toplam ölü sayısı 2 bin 491'e yükseldi, toplam vaka sayısı 101 bin 790 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aktardığı bilgilere göre son 24 saatte 3 bin 116 yeni vaka görüldü. Türkiye vaka sayısı 100 bini geçen ülkeler arasına girdi. Euronews.com'da Görüntüle