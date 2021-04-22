Türkiye'de Covid-19 birincisi Çanakkale'deki halk pazarında kurallar hiçe sayıldı

Çanakkale'nin, Türkiye genelinde yayınlanan korona virüs risk haritasında birinci sıraya çıkmasının ardından yeni kararlar alınmasına rağmen halk pazarında maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Çanakkale'nin, Türkiye genelinde yayınlanan korona virüs risk haritasında birinci sıraya çıkmasının ardından yeni kararlar alınmasına rağmen halk pazarında maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlanan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' tablosunda 100 bin kişide görülen vaka sayısının bir haftada 797,34'ten 962,928'e yükselen Çanakkale, bu artış hızıyla Türkiye birinciliğine yükseldi. Çanakkale'de vaka sayıları, 8 Şubat'tan 16 Nisan'a kadar geçen süreçte vaka sayıları 26 kat arttı. Korkutan artışlar sonrası Çanakkale Valisi İlhami Aktaş öncülüğünde toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni ek tedbir kararları aldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde gönderilen 23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması konulu genelgede, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 19.00 itibarıyla başlayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'te sonra erecek.

Normalde yarın kurulması gereken halk pazarı 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün kuruldu. Haberi duyan vatandaşlar soluğu halk pazarında alındı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarının hiçe sayıldığı pazardaki görüntüyü görenler tedirginliklerini gizleyemedi.

"Biz pazarcılarda mesafe var, müşterilerde yok"

10 yıldır pazarcılık yapan Hüseyin Şen "Kurallara uyuldu gibi görünüyor ama mesafe yok. Pazarcı olarak bizleri dizdiler, müşterilerde mesafe yok abi. Şöyle bir bakın mesafe olmadığını görürsünüz. Bu vaziyette kurallara uymuş sayılmayız. Biz uyuyoruz ama müşterinin de uyması lazım. Tezgahlar arası 3'er metre mesafe bırakıldı. Bunlar yeterli ve normal ama halk olarak mesafe koymamız lazım" dedi.

Halk pazarına T.C. kimlik numarasıyla giriş

Sarıçay yanında Salı ve Cuma günleri kurulan halk pazarına vatandaşların T.C. kimlik numaralarına göre girmelerine karar verildi. Konuya ilişkin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararda; "Tavsiye olarak, Cuma Pazarı yerinde Salı ve Cuma günleri kurulan pazara vatandaşlarımızın dönüşümlü (örneğin; bu hafta salı günü gidenler sonraki hafta cuma gidecek şekilde) olarak girişlerinin sağlanmasına; Salı günü kurulan pazara T.C Kimlik No'su son hanesi 0,2 ve 4 olanların giriş yapmalarına, Cuma günü kurulan pazara T.C Kimlik No'su son hanesi 6 ve 8 olanların giriş yapmalarına karar verildi" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, toplu ulaşım ve servislerde yüzde 50 kapasite sınırı getirilirken, vatandaşların ev ziyaretlerinde bulunmamasına ve evlerine konaklamalı misafir kabul etmemelerine karar verildi.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı