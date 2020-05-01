Türkiye'de Covid-19: 84 can kaybı, iyileşen hasta sayısı yeni vakadan 2 kat daha fazla
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Türkiye'de Covid-19: 84 can kaybı, iyileşen hasta sayısı yeni vakadan 2 kat daha fazla

Türkiye'de Covid-19: 84 can kaybı, iyileşen hasta sayısı yeni vakadan 2 kat daha fazla
01.05.2020 19:20 | Son Güncelleme: 01.05.2020 19:20

Türkiye'de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 188 yeni tanı konuldu. Bugün4 bin 922 Covid vakası sağlığına kavuşurken, salgını yenen hasta sayısı 53 bini aştı.

Türkiye'de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 188 yeni tanı konuldu. Bugün4 bin 922 Covid vakası sağlığına kavuşurken, salgını yenen hasta sayısı 53 bini aştı.

Son verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45'ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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