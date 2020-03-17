Türkiye'de Corona Virüsü ile İlgili Tedbirler Arttırılıyor Türkiye'de Corona virüsüyle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı, Pazartesi gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek ek önlemlerle geçici olarak faaliyeti durdurulan alanların kapsamını genişletti.