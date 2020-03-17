Türkiye'de Corona Virüsü ile İlgili Tedbirler Arttırılıyor
Türkiye'de Corona virüsüyle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı, Pazartesi gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek ek önlemlerle geçici olarak faaliyeti durdurulan alanların kapsamını genişletti.
17.03.2020 08:47 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:47
Türkiye'de Corona virüsüyle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı, Pazartesi gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek ek önlemlerle geçici olarak faaliyeti durdurulan alanların kapsamını genişletti. Ayrıntıları Yıldız Yazıcıoğlu aktarıyor
Kaynak: DailyMotion.com
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