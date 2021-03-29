'Türkiye'de çöpe giden gıdalarla 840 milyon insan doyar'
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'Türkiye'de çöpe giden gıdalarla 840 milyon insan doyar'

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'Türkiye'de çöpe giden gıdalarla 840 milyon insan doyar'

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından hazırlanan 'Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre; Türkiye'de her yıl 7,7 milyon ton yiyecek çöpe gidiyor.

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından hazırlanan 'Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre; Türkiye'de her yıl 7,7 milyon ton yiyecek çöpe gidiyor. Bu da her yıl kişi başına 93 kilogram yiyeceğin israf edildiği anlamına geliyor. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, dünya ülkelerine bakıldığında Türkiye'nin israfta Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Meksika'dan sonra 3'cü olduğunu söyledi. Toprak, Türkiye'deki israf edilen gıdaların yaklaşık 840 milyon insanı doyurabilecek miktarda olduğunu kaydetti. Toprak, "Dünyaya baktığınız zaman her 9 kişiden biri açlıkla mücadele ediyor. 1,8 milyar insan hiçbir gıdaya erişemeyecek durumda" dedi. 

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan 'Gıda İsrafı Endeksi Raporu', gıda israfının geldiği boyutu gözler önüne serdi. Rapora göre; Türkiye'de her yıl 7.7 milyon ton yiyecek çöpe gidiyor. Bu da Türkiye'de kişi başına yılda 93 kilogram yiyeceğin israf edildiği anlamına geliyor. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, dünya ülkelerine bakıldığı zaman Türkiye'nin gıda israf eden üçüncü ülke olduğuna dikkati çekti. İsraf edilen gıdaların yaklaşık 840 milyon insanı doyurabilecek miktarda olduğunu kaydeden Toprak, "Kişi başı ortalama 93 kilogram gıda israfımız var. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Meksika'dan sonra üçüncü sıradayız. Türkiye'de toplam 7.7 milyon ton gıda israfı var. Dünyaya baktığınızda ise her 9 kişiden biri açlıkla mücadele ederken; 1.8 milyar insanın gıdaya erişemeyecek durumda olduğunu görürsünüz" dedi.

'ALIŞVERİŞ LİSTESİ HAZIRLAMALIYIZ'

Gıda israfının yanı sıra ülkemizde su, toprak ve emek kaybının da çok fazla olduğunu ifade eden Toprak, "Gıda ve küresel iklim değişikliği birbiriyle ilintili. Gıda ürünleri, tüketime hazır hale gelene dek toprak ve su başta olmak üzere çok sayıda kaynak kullanılıyor. Zincirleme olarak bu döngü küresel ısınmayı da etkiliyor. Gelişmiş ülkelerde gıda atık ve kayıpları daha çok perakende ile tüketim kısmında gerçekleşiyor. Gelişmekte olan ülkelerde ise hasat ve üretim işleme sürelerinde görülüyor. Vatandaşlarımız, alışverişe çıktığında ihtiyacından çok daha fazlasını satın alıyor. İhtiyaç fazlası ürünler ile tüketim tarihine bakılmadan satın alınan gıdaların çöpe gitmesi israfı artırıyor. İsrafı önlemek için alışverişe çıkmadan ihtiyaç olanların listesini hazırlamak gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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