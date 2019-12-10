: 'Türkiye'de Çok Ciddi İnsan Hakları İhlalleri Var'

10.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:46

Uluslararası Af Örgütü İletişim Direktörü Tarık Beyhan ve Araştırmacı Sezin Öney, Uluslararası Af Örgütü'nün 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi ile birlikte hazırlamış olduğu 'İnsan Hakları Algısı Araştırması'nı VOA Türkçe'ye değerlendird

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