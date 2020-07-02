Türkiye'de çocukların fiziksel gelişimi
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Türkiye'de çocukların fiziksel gelişimi

Akademik spor makalelerinin yayınlandığı The Sport Journal platformunda, Türk akademisyen Nuri Topsakal'ın Türkiye'de çocukların fiziksel gelişimi konulu makalesi yayınlandı.

Türkiye'de çocukların fiziksel gelişimi
02.07.2020 10:48 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:52

Akademik spor makalelerinin yayınlandığı The Sport Journal platformunda, Türk akademisyen Nuri Topsakal'ın Türkiye'de çocukların fiziksel gelişimi konulu makalesi yayınlandı. Türkiye'de çocukların vücut gelişim parametrelerinin geçmişe göre geliştiği belirten Topsakal, Başakşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik projeleri için teşekkür etti.

Dünyada 65'ten fazla ülkedeki akademik çevrelerle etkileşimi bulunan The Sport Journal platformunda Düzce Üniversitesi'nden Dr. Nuri Topsakal'ın, çocukların fiziksel gelişimiyle ilgili makalesi yayınlandı. Makalede İstanbul'un 32 farklı bölgesinden seçilen 13 bin 863 çocukla çalışma yapıldığı belirtildi. Bu çalışmada Türkiye'deki çocukların vücut gelişim parametrelerinin yaş ve cinsiyetlerine bağlı olarak geliştiği gözlendi. Topsakal, makalesinde Başakşehir Belediyesi'nin çocukların fiziksel gelişimine yönelik yaptığı olumlu katkıya geniş yer ayırdı.

"ÇOCUK GELİŞİMİ BAŞAKŞEHİR'DE SOSYAL SORUMLULUK"

Yaşları 7 ile 13 arasında değişen 5 bin 580 kız ve 8 bin 283 erkek çocuğuyla yapılan çalışmada çocukların antropometrik ölçümleri, motor testleri ve cinsiyetleri göz önüne alındı. Dr. Nuri Topsakal, İstanbul genelinde yapılan araştırma sonuçlarını değerlendirdi ve Başakşehir'deki çocukların fiziksel gelişimine dikkat çekti. Başakşehir Belediyesi'nin, ilçede yaşayan çocukların fiziksel gelişimini bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğü belirten Topsakal, Başakşehir Belediyesi'nin fiziksel aktivite seviyelerini artırmak için çocukları spora teşvik ettiğini ifade etti.

"BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 'ÇEKİRDEKTEN' YETİŞTİRİYOR"

Başakşehir Belediyesi konuyla ilgili şu bilgileri verdi; 

"Başakşehir'de çocuklar 4 yaşından itibaren Başakşehir'in farklı noktalarında bulunan spor parkları ile tanışıyor. Minik sporculara 8 yaşına kadar jimnastik ve sportif beceriler eğitimi veriliyor. Çocuklar, aldıkları eğitimle hem fiziksel olarak gelişim sağlıyor hem de spor sportif beceriler kazanıyor. Çocuklar, bu eğitimi tamamladıktan sonra da spor kariyerlerine Başakşehir Belediyesi'nin desteğiyle devam ediyor. 'Sporun T'si' projesi ile yeteneklerine uygun branşlara yönlendiriliyor. Sporda kariyer yapmak isteyen çocuk ve gençler, hangi alanda yetenekliyse o yönde eğitim veriliyor. Başakşehir'de spor akademilerine hazırlanan gençler için de profesyonel koçlar eşliğinde kurslar düzenleniyor. Bu kurslarla her yıl onlarca genç spor akademisi hayallerine kavuşuyor.

"TÜRKİYE'NİN EN GENÇ OLİMPİYATI BAŞAKŞEHİR'DE"

Çocukların sporda gelişiminin yanı sıra Başakşehir Belediyesi her yıl, ilçedeki ortaokul ve liselerin katıldığı gençlik oyunlarını düzenleniyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen organizasyonda futboldan basketbola, masa tenisinden geleneksel oyunlara kadar birçok branşta turnuvalar düzenleniyor. Türkiye'de bir başka örneği olmayan ve 'Mini olimpiyat' olarak adlandırılan gençlik oyunlarına her yıl binlerce öğrenci katılıyor."


Kaynak: DHA

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