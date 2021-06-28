"Türkiye'de Çocuk Dostu Adliyeler" rehberi hazırlandı

Adalet Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğiyle "Türkiye'de Çocuk Dostu Adliyeler" rehberi hazırlandı.

Adalet Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğiyle "Türkiye'de Çocuk Dostu Adliyeler" rehberi hazırlandı.

Adalet Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, uluslararası ve bölgesel hukuk kuralları ile uygulamaları içeren örneklerin bulunduğu rehberde, çocuk ceza adalet sisteminin standartlarına ve gerekliliklerine yer verildi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi ile birlikte kamuoyuna açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nda çocuk adalet sisteminin önleyici, onarıcı ve geliştirici mekanizmalar doğrultusunda bir yapıya kavuşturulması amacı çerçevesinde hazırlanan rehberde, çocuklar hakkında Türkiye'de son dönemde atılan adımlar ve geliştirilen uygulamalar da değerlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş